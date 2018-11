Prefeitura de Chapadão do Céu realiza limpeza em lotes sujos

A Prefeitura de Chapadão do Céu iniciou nessa quarta-feira, dia 21 de novembro, a limpeza nos lotes sujos do município que foram notificados, mas não realizaram os serviços necessários no prazo estipulado, até 18 de novembro.

A Prefeitura fará a limpeza, através da Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, e encaminhará a notificação para cada contribuinte. Além de arcar com as despesas do serviço de limpeza, os proprietários também terão de pagar multa por infringir a legislação.

O Superintendente Municipal da Receita Tributária, Marcelo Dopke Melo, explica que a manutenção dos terrenos vagos é importante para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, vetor da dengue e de outras doenças, principalmente nesse período chuvoso.

*Assecom PMCC