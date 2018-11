Prefeitura de Chapadão do Céu realiza manutenção em estradas rurais

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, realiza a manutenção em alguns trechos das estradas rurais que dão acesso ao município. O serviço visa melhorar as condições de tráfego de veículos.

As equipes taparam buracos na CH 240 entre a Fazenda Novo Milênio e a divisa com Mato Grosso do Sul, e alguns trechos também receberam cascalho. O mesmo serviço está sendo realizado na estrada sentido Assentamento Pratinha, onde também são feitos pontos para escoamento da água da chuva.

De acordo com a Secretaria de Obras, os trabalhos de raspagem, revestimento primário com cascalho e patrolamento serão realizados após o período chuvoso.

*Assecom PMCC