Prefeitura inicia limpeza em área verde

A Prefeitura de Chapadão do Céu realiza serviços de limpeza em área verde, próxima a escola Micael e o Clube do Céu. A manutenção é feita pela Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana, com supervisão da Secretaria de Meio Ambiente.

Respeitando os aspectos da natureza, o trabalho tem como objetivo garantir mais segurança aos moradores da região e criar um ambiente limpo, inibindo a presença de animais peçonhentos às margens das ruas.

No local, a equipe iniciou os serviços de roçagem, pode de árvores, retirada de galhos, cipós e árvores podres e caídas, além de remoção de entulhos. A Prefeitura pede que a população colabore com a limpeza das áreas públicas. É importante que os moradores não descartem materiais de construção ou de jardinagem nas áreas de reservas. Visto que tais entulhos abrigam animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões.

*Assecom PMCC