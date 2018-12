Prefeitura lança Concurso de Decoração Natalina em Chapadão do Céu

A Prefeitura Municipal apresenta o 1º Concurso de Decoração Natalina de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude. Com o objetivo de embelezar a cidade no período das festas comemorativas, representando a tradição do Natal, o concurso distribuirá mais de R$ 12 mil em prêmios.

São três categorias: Estabelecimento Comercial, Residencial avaliado em até R$ 100 mil, e Residencial com valor venal acima de R$ 100 mil. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 14 de dezembro, na Secretaria de Cultura, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A comissão julgadora visitará as decorações inscritas entre os dias 14 e 16 de dezembro. Serão avaliados o espirito natalino, a criatividade e originalidade, beleza e iluminação. A premiação acontecerá para as cinco decorações de cada categoria que obtiverem os melhores resultados finais, da seguinte maneira:

1º Prêmio – R$ 2 mil e uma placa de Mérito.

2º Prêmio – R$ 1 mil e uma placa de Mérito.

3º Prêmio – R$ 500 e uma placa de Mérito.

4º Prêmio – R$ 250 e uma placa de Mérito.

5º Prêmio – R$ 250 e uma placa de Mérito.

A solenidade de premiação acontecerá no dia 18 de dezembro, na Prefeitura Municipal. Poderão participar do referido concurso os proprietários, locatários de residências (casas ou prédios) e proprietários de estabelecimentos comerciais. É vedada a participação de Residências ou Comércio que tenham débitos com a Prefeitura de Chapadão do Céu. O regulamento do 1º Concurso de Decoração Natalina está disponível na Secretaria de Cultura e no site da Prefeitura www.chapadaodoceu.go.gov.br.

*Assecom PMCC