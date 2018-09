Prefeitura realiza campanha antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Vigilância Sanitária Municipal, realiza campanha antirrábica para cães e gatos. Com o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, a vacinação gratuita acontecerá no dia 22 de setembro, das 08h às 17h, na Praça de Eventos.

O serviço é gratuito e obrigatório para animais saudáveis com mais de 4 meses de idade. Cães e gatos doentes não devem ser vacinados. É importante que os animais estejam acompanhados dos responsáveis adultos e, se possível, do cartão do animal. Na ocasião, também estará disponível anticoncepcional para fêmeas a partir de 6 meses de idade.

A raiva é uma doença transmissível por contato direto, ou seja, pela mordida, arranhões ou lambida de cães, gatos ou outros mamíferos, como morcegos e macacos infectados. Por isso, é de extrema necessidade que os animais sejam vacinados.

*Assecom PMCC