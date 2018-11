Projeto #SeLigaNaFazenda homenageia professores em Chapadão do Céu

O Grupo Faz – Sucessoras do Agronegócio premiou os professores dos 9º anos da Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha, que participaram em 2018 do projeto #SeLigaNaFazenda. A homenagem aconteceu nessa terça-feira, dia 13 de novembro.

Com apoio da Prefeitura de Chapadão do Céu e de empresas privadas locais, cerca de 150 alunos da Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha visitaram as fazendas Âncora e Novo Milênio, através do projeto #SeLigaNaFazenda.

As turmas conheceram de perto como é a vida na fazenda, como o agronegócio impacta a economia local e todas as oportunidades que são geradas no campo. Além disso, os alunos participaram de dinâmicas explicativas sobre os setores do agronegócio, os produtos e subprodutos gerados e como a riqueza do campo chega à cidade.

*Assecom PMCC