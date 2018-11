Resultado para bolsas no Colégio Alicerce

A Secretaria de Educação divulgou nessa sexta-feira, dia 23 de novembro, o resultado do processo seletivo para bolsas de estudos no Colégio Alicerce. A lista com os aprovados em cada série está disponível no Diário Oficial, através do link www.chapadaodoceu.go.gov.br/governo/diario-oficial.

De acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Educação e o Colégio Alicerce, são 35 vagas para bolsistas de ensino fundamental e médio. O bolsista perderá o benefício se deixar, em qualquer momento, de atender um dos critérios que o credenciou como beneficiário da bolsa.

