Setembro amarelo: Secretaria de Saúde realiza palestra

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nessa segunda-feira, dia 10 de setembro, palestra de prevenção ao suicídio, com o tema “Para lembrar que toda a vida é valiosa”. O evento contou com esclarecimentos do Dr. Paulo Scorsatto, e das psicólogas Catharine Meireles, Fernanda Rezende e Josane Marques.

A palestra é uma das ações da campanha Setembro Amarelo, mês internacional da prevenção ao suicídio. O objetivo foi debater o assunto com a população, pais, alunos, profissionais de saúde, educação e assistência social do município com o intuito de conscientizá-los para uma atenção mais delicada a comportamentos ou ideações suicidas, informando riscos e sinais de alerta.

O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção ao suicídio, tema tabu até hoje na sociedade e pouco abordado nas discussões sociais. O debate sobre o assunto é importante, visto que o suicídio vem ganhando espaço na mídia e em jogos como o Baleia Azul.

*Assecom PMCC