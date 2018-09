Times de Chapadão do Céu são vice – campeões na Liga Azul de Futsal

Três times da Escolinha de Futsal representaram Chapadão do Céu na final da Liga Azul de Futsal. Dessas, as equipes masculino sub 13 e feminino sub 17 trouxeram o troféu de segundo lugar para casa. A equipe masculino sub 11 ficou em 5º lugar na competição.

Com muito trabalho, esforço e dedicação as equipes jogaram a fase final da Liga Azul no último final de semana, em Ituiutaba (MG). Cada categoria foi disputada por 10 times dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e do Distrito Federal.

O time masculino sub 13 chegou à grande final contra o Beira Rio de Ituiutaba (MG). Em um jogo eletrizante contra os donos da casa, a nossa equipe perdeu a partida com o placar de 3 a 2, levando a prata da competição.

Já o feminino sub 17 disputou o jogo final contra a equipe do CPMG, também de Ituiutaba. Com muita garra e força de vontade, as meninas perderam o jogo por 2 a 0, ficando também em 2º lugar nessa categoria.

Nossos atletas ainda foram além. Destaque para o jogador Gustavo Cézar, que foi artilheiro na categoria masculino sub 13, com 17 gols. E, a jogadora Giovana Furtado, artilheira na categoria sub 17, com 10 gols.

*Assecom PMCC