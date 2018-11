Caminhonete capota próximo a UFMS e Ecosport e abandonada após colisão

Na manhã deste domingo, 18 de novembro, o Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foi acionado para atender um caso de capotamento na Avenida Pantanal, que dá acesso ao Campus da Universidade Federal.

Uma caminhonete S-10, que aparentemente estava em alta velocidade saiu da avenida, por motivo ainda desconhecido, bateu em um desnível do aterro, capotou e caiu sobre a lavoura de soja da fazenda ao lado.

Segundo os Bombeiros Militares, que estiveram no local, o motorista teria sido ejetado e estava caído na lavoura, consciente e orientado, aparentemente sem ferimentos. Mesmo assim ele foi imobilizado e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

Já próximo da esquina com a Rua Brasil, ao lado de um prédio comercial, na mesma avenida existe um Ford Eco Sport preto, com placas de Itumbiara (MG), batido. Sinais no asfalto indicam com o veículo descia a Rua Brasil e ao acessar a Avenida Pantanal bateu em algo e parou ao lado do prédio, sobre a calçada e o meio fio.

Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros não possuem informações sobre o que teria ocorrido, ou as circunstâncias do acidente. Provavelmente o acidente tenha ocorrido na madrugada.

Uma pessoa que fazia sua caminhada matinal na Avenida Pantanal reclamou da falta de segurança no local. “Esta avenida é muito utilizada para caminhadas, um acidente como este com a caminhonete S-10 nos assusta e causa preocupações com relação à nossa segurança”, disse o cidadão.

O assunto segurança na Avenida Pantanal já foi tema de discussão e de pedidos de providências encaminhados ao Executivo Municipal através de expedientes dos Vereadores de Chapadão do Sul.

