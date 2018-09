Acendimento da Chama Crioula abriu oficialmente a 32ª Semana Farroupilha em Chapadão do Sul

Uma grande festa marcou o início da Semana Farroupilha 2018, em Chapadão do Sul (MS).

O baile no sábado (8), animado pelo conjunto Tchê Brasil, de Chapadão do Sul, lotou as dependências do salão principal do CTG Cultivando a Tradição.

No domingo (9), pela manhã, aconteceu a solenidade de acendimento da Chama Crioula, a tradicional cavalgada pelas ruas e avenidas da cidade e, na sequência, no Galpão Crioulo, houve o hasteamento das bandeiras e o acendimento da pira, cujo fogo será extinto somente no dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho.

História de vida

A família Schwengber, homenageada desta 32ª Semana Farroupilha, recepcionou em sua residência os tradicionalistas com um delicioso café da manhã. O casal Ana e Gerson Schwengber se emocionou ao ouvir um breve relato de suas vidas, desde o início do namoro, na década de 80, no município de Venâncio Aires (RS), o casamento, o nascimento dos filhos e a vinda para Chapadão do Sul.

Católicos fervorosos e muito atuantes, Gerson e Ana conseguiram, sempre com muita perseverança, otimismo e fé em Deus, superar todas as dificuldades que a vida lhes proporcionou, inclusive a perda da filha Bárbara, aos seis meses de vida.

Em Chapadão do Sul, já integrada ao CTG Cultivando a Tradição e com participação ativa, a família Schwengber transformou a entidade em seu segundo lar, procurando sempre dar a sua melhor contribuição, na certeza de que ali era o melhor lugar para criar seus filhos, sempre sob os preceitos da moral, dos bons costumes e seguindo as tradições segundo a cultura gaúcha deixada por seus pais e avós.

Atualmente, a família participa ativamente das atividades do CTG Cultivando a Tradição.

Início oficial dos festejos

A solenidade deste domingo (9) contou com a presença de membros da patronagem do CTG, peões da Invernada Campeira, tradicionalistas, simpatizantes, além dos vereadores Alírio Bacca e do Presidente da Câmara Toninho Assunção, que, representando o Poder Público Municipal, discursou após o hasteamento dos pavilhões, deixando a sua mensagem e elogiando o trabalho de todos os envolvidos na organização dos festejos farroupilhas em Chapadão do Sul, considerado o 2º maior do Brasil, perdendo somente para Porto Alegre (RS).

Agenda

As festividades prosseguem nesta segunda-feira (10), no Galpão Crioulo, a partir das 19h00 com a realização da Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Em seguida acontece o jantar. No cardápio, arroz carreteiro, com o patrocínio e a realização do casal Adriano e Vanessa Löeff. O preço é de apenas R$ 20 por pessoa. Haverá também música ao vivo. Toda a comunidade está convidada a participar.

*Diário Chapadense