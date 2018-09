Armado com faca, homem é preso ao ameaçar matar ex-mulher em Chapadão do Sul

Homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo, em Chapadão do Sul, depois de ameaçar matar a ex-mulher, de 48 anos, com uma faca. O homem dizia que aproveitaria para matá-la enquanto ela estivesse dormindo. Além destes crimes, ele também descumpriu ordem judicial ao se aproximar da vítima que tinha medidas protetivas.

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram em residência localizada na Rua das Violetas, no bairro Flamboyant. A vítima acionou a PM por volta das 21h50, relatando as ameaças. Quando os policiais chegaram ao local, flagraram o homem armado e foram informados que a mulher tinha medidas protetivas.

No entanto, no início da abordagem a mulher disse que havia permitido que o homem se reaproximasse, pois estava com pena dele, que é o pai de seus filhos. Porém, diante da agressividade dele e temendo pela sua vida, ela decidiu representar criminalmente. O homem foi autuado por ameaça (violência doméstica) e descumprimento de ordem judicial (medida protetiva).

Fonte: MS Todo Dia