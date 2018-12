Assentamento Aroeira terá novos Poços Artesianos: perfuração já iniciou

Na última quarta-feira, 28, iniciou a perfuração dos poços artesianos do Assentamento Aroeira. Esta é uma antiga reivindicação dos assentados que constantemente ficavam sem água por conta do tempo de uso de alguns poços e distância de um lugar para o outro.

Assim, serão três poços, sendo dois no Assentamento Aroeira e um no Boa Vista. Essa é uma grande conquista para a comunidade rural, que teve participação efetiva do Executivo Municipal, Legislativo Municipal e também a parceria do Legislativo Estadual.

O trabalho administrativo foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, junto a FUNASA, para a realização das obras, que vão acabar com a falta de água naquelas comunidades. Estiveram presentes no início da perfuração acompanhando os trabalhos o Vereador Mika e o Secretário Adjunto da SEDEMA André dos Anjos e o morador do Assentamento João Carola.