Atenção homem morre após ser atropelado em Chapadão do Sul

Um homem identificado como Dirceu Marchi, sogro do secretário de administração ‘Dinho”, veio a óbito agora pouco no hospital municipal, após ser atropelado em na avenida Mato Grosso do Sul, por um carro Fiat Strada.



Dirceu estava de bicicleta e acabou sendo atingido pelo veículo, bateu contra o para-brisa no lado direito do motorista.

Foi socorrido pelos bombeiros e não resistiu aos ferimentos e veio a óbitos no HMCS, após sofrer Teve varias paradas cardíacas e traumatismo craniano



Dirceu é de família bem conhecida na cidade e era irmão do Marino Marchi, que trabalhava na Câmara Municipal,

O nome do motorista não foi divulgado pela autoridades

Em instante maiores informações