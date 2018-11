Campanha contra o Aedes Aegipty está sendo realizada em Chapadão do Sul: colabore

A Secretária de Saúde, iniciou nesta semana a campanha “Tire um tempinho do seu dia… E tome uma atitude”.

Essa campanha visa combater os focos do mosquito, zica e outras endemias no seu habitat. Durante a Campanha a equipe busca materiais que são depósitos esquecidos nos quintais, terrenos baldios e outros, consciencializando as pessoas que se ele tirar um tempinho para ajudar no controle do mosquito estará dando uma grande contribuição para a campanha.

Estes trabalhos estão sendo realizado nos bairros, pelos agentes, onde se concentram os altos índice de infestação através de mapeamentos dos locais mais críticos seguindo o cronograma de limpeza.

O trabalho vem sendo realizado na Sibipiruna, Res. Buritys e segue durante a semana nos bairros: Esplanada: Flamboyant Espatodia; Planalto, Esperança e Centro.

Veja algumas dicas importantes para a eliminação dos criadouros:

– caixas d’água devem estar totalmente vedadas, evitando a entrada e saída de mosquitos;

– calhas devem ser limpas, sem folhas e sujeira;

– galões, tonéis, poços, latões e tambores devem sempre estar totalmente vedados;

– qualquer objeto que acumule água deve ser eliminado: pneus velhos devem ser guardados em locais cobertos, enquanto garrafas vazias precisam ser empilhadas com a boca sempre para baixo;

– limpe ralos e coloque telas de proteção;

– até bandejas da geladeira podem virar criadouros, então elas devem estar limpas e secas;

– jamais coloque água nos pratinhos de vasos de planta; preencha com areia e lave semanalmente estes recipientes;

– vire baldes e vasilhames da área de serviço de boca para baixo;

– se você usa lonas para cobrir objetos ou entulho, garanta que elas estejam bem esticadas, evitando a formação de poças;

– piscinas e fontes devem estar sempre limpas e tratadas com os produtos específicos para isto.

Ficar livre dos malefícios causados pela dengue, zika e chikungunya é fácil, mas depende do esforço de todos. Se cada um fizer a vistoria semanal e acabar com os criadouros do Aedes aegypti, toda a população de Chapadão do Sul ganha em saúde e bem-estar.