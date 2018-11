Campanha: Se você não joga Lixo no chão da sua casa, por que vai jogar no Canteiro Central da sua cidade?

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Viveiro Municipal está realizando uma ação de conscientização da população para não jogar lixo nos canteiros centrais de Chapadão do Sul. A ação é realizada em parceria com a UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Chapadão do Sul, através dos alunos do curso de Engenharia Florestal.

A Campanha faz o questionamento: “Se você não joga Lixo no chão da sua casa, por que vai jogar no Canteiro Central da sua Cidade?”, assim, o cidadão pode refletir sobre a importância de manter a cidade limpa, pois a cidade também é sua casa.

No informativo é informado que a Multa por jogar lixo no canteiro central pode chegar a R$ 966,00, conforme a Lei Municipal nº 087/2016.

No informativo também tem a informação do Cronograma de Limpeza Urbana de Chapadão do Sul, realizado pela Secretaria de Obras, com os dias que a limpeza é realizada em cada bairro.

Assim, o Executivo Municipal corrobora com a ação, pedindo a colaboração da população para ajudar a manter a nossa cidade limpa.

*Assecom PMCS