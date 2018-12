Carro colidiu com um Pé de coqueiro no canal da Avenida 33

Nesta madrugada a nossa reportagem, quando se dirigia para capital do estado flagrou um acidente na Avenida33, envolvendo um Astra, para no sentido contramão, após colidir violentamente contra um pé de coqueiro, que por sinal evitou a sua queda no canal.

Tudo indica que o motorista descia pela avenida sentido MS 306, ou provavelmente se perdeu na direção ao fazer o contorno da Avenida 04 para entrar na Avenida 33.

No momento não havia ninguém no local, tudo indica que o motorista, foi socorrido pelos bombeiros ou deixou o local.

No para-brisa tem a marca da cabeçada do condutor no vidro