Chapadão do Sul: Governo contrata projeto de asfalto para trechos de quatro rodovias

Três rodovias tiveram, nessa semana, uma empresa contratada para elaborar projeto de pavimentação financiado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). Seu resultado de licitação foi publicado, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Estado.

A Engmaster Consultoria e Planejamento Eirelli receberá R$ 437.988,17 pelo serviço que contempla trechos das MS-425, MS-229 e MS-316, totalizando 43 quilômetros de extensão.

Todas as rodovias estão localizadas no entorno do município de Chapadão do Sul, sendo também entregues pela contratada os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da referida obra de pavimentação.