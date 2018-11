Chapadão do Sul tem três campeões brasileiros no Tiro ao Prato

Chapadão do Sul esteve na grande final de tiro ao prato neste final de semana em Ponta Grossa PR, trazendo para nosso município 3 campeões Brasileiro. São eles Paulo Ricardo Fabiani Cat Sênior A, Emanuel Loeff Cat Sênior C e Ronan Garcia Cat Master B

O clube de caça e tiro Chapadão já é visto no Brasil inteiro no cenário nacional do tiro esportivo

Além dos 3 atiradores campeões os atiradores Conrado Matsumoto e Daniel Reuter também saíram no pódio no campeonato brasileiro.

Conrado Matsumoto 2º lugar Cat D e Daniel Reuter 3º lugar Cat máster B

Chapadão do Sul levou ao total 12 atletas a competição