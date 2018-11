Chefe da quadrilha que explodiu as agências bancárias de Chapadão do Sul está em fazenda no Paraguai, acredita polícia

“Eles possuem tudo cronometrado. Existem casos em que eles vão gritando, avisando quanto tempo falta e sabem exatamente até quando chega o helicóptero de cada força policial. Esses casos do novo cangaço deveriam ser tratados como terrorismo no país. São ao menos 4 por semana no Brasil”, afirmou ao G1 o delegado Fabio Peró, titular da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

Segundo as investigações, o suspeito é o mais velho do grupo e possui informantes, que o avisam sobre “qualquer carro ou movimentação diferente na cidade”. Além disto, o trabalho de inteligência apontou que o grupo criminoso possui ao menos 50 integrantes, que planejam as ações e se dispersam em vários estados brasileiros, com veículos, artefatos e armamentos pesados.

No caso de Chapadão do Sul, após análise de imagens de circuito interno, a polícia apontou que ao menos 15 integrantes foram convocados, em 6 veículos. “Eles levaram cerca de 50 mil da Caixa Econômica e mais R$ 500 mil do Banco do Brasil. Para o grupo, que planeja a logística, leva explosivos, veículos blindados e faz até escudo humano, se necessário, o valor foi um prejuízo e a suspeita é que eles tenham seguido para Frutal, em Minas Gerais, onde ocorreu outro crime semelhante”, explicou Peró.

Com o avanço das buscas, a polícia já efetuou pedidos de prisão, mas, mantém em sigilo o nome dos suspeitos. Um dos envolvidos do grupo foi preso recentemente, ao se envolver em um caso de violência doméstica em Uberlândia (MG). Thiago Herique Fonseca foi detido pela Polícia Militar (PM) agredindo a esposa e, com ele, a polícia encontrou a caminhonete S-10 que apareceu nas imagens do caso de Chapadão do Sul.

Também foram apreendidos dinamites e outros apetrechos para explosões em cofres e caixas eletrônicos, além de balaclava e “miguelitos” para furar pneus. Thiago, ainda conforme a polícia, já possuía antecedentes pelo mesmo crime. “Nós temos o nosso relatório da investigação e estamos trocando informação com a Polícia Federal, já que um apura o fato do Banco do Brasil e o outro da Caixa Econômica. No entanto, estamos estudando unificar como já ocorreu em outros estados”, finalizou o delegado.