Ciclistas de Chapadão do Sul conquistam títulos no Campeonato Estadual 2018

O Ciclismo de Chapadão do Sul continua sendo destaque no Estado. No último domingo, 18, foi realizada a última etapa do estadual de Resistência de 2018.

Na oportunidade, participaram três atletas sul-chapadenses que conquistaram, em suas categorias, as seguintes colocações na etapa: Kawãh David 1°, Ana Gabriela Nogueira 1° e Altair Trentin 4°.

Assim, os resultados finais foram:

Kawãh David – Infanto-juvenil – Campeão estadual, sendo campeão das etapas meio fundo e das etapas de Resistência

Ana Gabriela – Juvenil – Campeã estadual, sendo campeã etapas de meio fundo, 2° lugar etapa de Resistência

Altair Trentin – Master C1 – Campeão estadual, sendo campeão etapas de meio fundo, 2° lugar etapa de Resistência

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam os atletas pelo empenho e dedicação, representando o município perante o MS. Estiveram presentes, prestigiando os atletas, os secretários municipais Wander Viegas e Guilherme Diniz.

*Assecom PMCS