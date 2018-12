Chapadão do Sul- Cidade Empreendedora: Agricultura Familiar, Comunicação e Plano de Desenvolvimento Econômico foram temas abordados nesta semana

Chapadão do Sul foi palco de diversas ações do Programa Cidade Empreendedora nesta semana. Na segunda-feira, 03, na parte da manhã foi realizada a 2ª Etapa do Projeto de Compras Públicas para o Produtor Familiar, onde, a Prefeitura de Chapadão do Sul em parceria com o Sebrae apresentou o Poder de Compra do Município, listando os principais itens que o Executivo Municipal consome, com o objetivo de alinhar os alimentos produzidos pela agricultura familiar com os consumidos diariamente nos Hospital, Escolas, e demais órgãos que necessitam realizar refeições.

Assim, a Prefeitura tem o objetivo de colaborar com a agricultura familiar, para que eles produzam os alimentos e o Executivo Municipal seja o seu principal comprador, garantindo que a economia gire no setor rural familiar do nosso município.

Participaram da reunião pequenos produtores rurais, SEBRAE-MS, Agraer e representantes das secretarias da Educação, SEDEMA, Saúde, Assistência Social e Administração.

No turno da tarde, também parte do Projeto Cidade Empreendedora, foi realizada a Oficina de Comunicação Estratégica e Mídias Digitais, onde o SEBRAE-MS levou à Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Chapadão e representantes das Secretarias de Educação, SEDEMA, Cultura e Esporte, Saúde e Assistência Social.

Na oportunidade, o SEBRAE-MS apresentou importantes técnicas de utilização das mídias sociais em prol da Administração Pública, além de ressaltar a importância da união entre as Secretarias com a Assessoria de Comunicação.

Já na terça-feira, 04, na Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul, foi apresentado o PDE, Plano de Desenvolvimento Econômico, aos parceiros do Programa Cidade Empreendedora, alinhando os três eixos estabelecidos: Ambiental, Social e Econômico.

Na oportunidade, os parceiros puderam validar as ações que serão realizadas por eixos, que serão divididas em até 10 diretrizes, assim, após análise, debate e apresentação, foram definidas todas as ações que serão realizadas no Programa Cidade Empreendedora.

A Prefeitura de Chapadão do Sul agradece ao SEBRAE-MS pela forte parceria existente no município, e ressalta o empenho dos servidores municipais em participares e colaborarem para o desenvolvimento e o empreendedorismo no município.

