Cidade Empreendedora lança plano de desenvolvimento em Chapadão do Sul, nesta terça-feira, 11

Na próxima terça-feira, dia 11 de dezembro, o Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul lançam para toda a sociedade o Plano de Desenvolvimento Econômico para os setores de Comércio e Serviços do município. O evento acontece às 19 horas (MS), no Centro de Convivência da Melhor Idade (CONVIVER – Av. Goiás, 200).

A ação é resultado dos trabalhos do programa Cidade Empreendedora, que definiu o eixo como prioritário e começou a elaborar o planejamento por meio de oficinas com a colaboração de gestores públicos, empreendedores e outras instituições representativas, além da população em geral.

O documento consolida as tendências apontadas durante todo o processo com o objetivo de fortalecer os potenciais da região, definindo ações para os setores nos âmbitos Econômico, Social e Ambiental, como: atrair investimentos; criar distrito industrial para processamento de matéria prima; capacitar mão de obra para Rede Hoteleira e Comércio; incentivar projetos socioeconômicos com certificação para cadeia produtiva; transformar áreas verdes em parques; construir ciclovias e incentivar o uso de bicicletas; conscientização ambiental nas comunidades; captar recursos para subsidiar a instalação de energia solar; entre outras.

Na ocasião, acontece também o painel “Chapadão do Sul: O Desenvolvimento Feito por Todos”, com Ari Lafin, prefeito de Sorriso/MT; Fábio Schroeter, prefeito de Campo Verde/MT; e João Carlos Krug, prefeito de Chapadão do Sul; com mediação do superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça.

Serviço

Lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico em Chapadão do Sul

Data: 11/12

Hora: 19h

Local: CONVIVER (Av. Goiás, 200)

*Assecom- PMCS