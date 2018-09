Cidade Empreendedora traz oficina Visual de Loja a Chapadão do Sul

Capacitação será ministrada pelo publicitário e artista visual Rogério Wolf, que traz conceitos para aprimorar o ambiente e atrair clientes.

O Cidade Empreendedora, programa desenvolvido pelo Sebrae em conjunto com a Prefeitura de Chapadão do Sul, realiza no dia 17 de setembro, das 19 às 22 horas, na Sala de treinamentos da Rodoviária (Av. Dois, 1° piso / Compl. 251), a oficina “Visual de loja”, que integra as ações do Sebrae Inspira – Beleza e Moda, mês dedicado a espalhar empreendedorismo e conhecimento nos negócios destes segmentos.

Ministrada pelo publicitário e artista visual Rogério Wolf, a capacitação apresentará assuntos ligados ao visual merchandising para criar experiências dentro das lojas, potencializando a rentabilização dos negócios.

Coordenador do núcleo de moda na Mega Polo Moda, shopping de atacado situado na região do Brás em São Paulo, Wolf já gerenciou projetos nas lojas culturais do SESC – SP; trabalhou como gerente de atendimento a clientes na empresa Vitrine & Cia; e atualmente é disseminador do uso da ferramenta visual merchandising junto aos lojistas, com palestras e vivências na área.

O publicitário mostrará durante a oficina os passos para ter um ambiente agradável, adaptando a vitrine e destacando sua importância no contexto da loja. Além disso, Wolf vai ensinar os participantes sobre layout, iluminação, displayagem e comunicação para a criar vínculo com os consumidores.

O investimento para a capacitação é de R$ 75. Mais Informações podem ser obtidas na Sala do Empreendedor, pelo telefone 3562-1821 ou pelo e-mail: [email protected] e também na Associação Comercial e Empresarial pelo telefone 3562-1887

*Sebrae/MS