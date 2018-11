Com 10,9 mil inscritos, vestibular da UFMS 2019 será promovido neste domingo em dez cidades

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promove neste domingo (2), a partir das 8h, o o seu vestibular 2019. A instituição recebeu um total de 10.919 inscrições. As provas, de caráter objetivas, terão a duração máxima de 4 horas e serão realizadas nos municípios de: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os alunos deverão estar no local de Prova, com no mínimo 30 minutos de antecedência, e portar somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo durante a realização das provas.

A prova

A prova do Vestibular UFMS 2019 será composta por 60 questões objetivas e de múltipla escolha, sendo 15 questões de: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 15 de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 15 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 15 de Matemática e suas Tecnologias.

Cada questão terá um enunciado e cinco alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, com apenas uma alternativa correta. Cada questão da Prova valerá 2 pontos. Serão desclassificados aqueles que zeraram a redação ou não realizaram o Enem 2018.

A divulgação oficial do gabarito está prevista para o dia 04 de dezembro e o resultado final para o dia 04 de fevereiro, ambos a partir das 17h. Os selecionados para a primeira chamada deverão efetuar a matrícula entre os dia 07 e 12 de fevereiro.

Para conferir o edital completo do vestibular da UFMS clique aqui!