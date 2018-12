Confira o relatório dos procedimentos realizados no Hospital Municipal em Novembro

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde divulgam os procedimentos realizados no mês de Novembro no Hospital Municipal.

O relatório do décimo primeiro mês do ano de 2018 separa os números de cirurgias e partos realizados por cada médico que realiza o trabalho na unidade, assim, demonstra o empenho e a transparência da Secretaria de Saúde, visando que toda população tenha um atendimento de qualidade e seja atendida prontamente.

O Hospital Municipal está localizado na Av. Dezesseis, nº 1.215 e atende 24 horas. O telefone para contato é o (67) 3562-1154.

Confira o relatório completo dos procedimentos em Novembro no Hospital Municipal: