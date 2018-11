Convocação Assembléia Geral Coprasul

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COPRASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, com sede a Rodovia BR 060 km 10, nesta Cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, cadastrada no CNPJ/MF: 07.332.472/0001-90 e Inscrição Estadual nº. 28.335.002-4, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 49 item d, do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 67 (sessenta e sete) em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Sede da cooperativa, nesta Cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 10 de dezembro de 2018, em primeira convocação às 13:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 14:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a qual deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1) Reforma do artigo 6º do Estatuto Social.

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de (67).

Chapadão do Sul– MS, 30 de novembro de 2018.

_____________________

GERALDO LOEFF

Presidente

COPRASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Rodovia BR 060 km10 – CEP 79.560-000 – Chapadão do Sul/MS

CNPJ 07.332.472/0001-90 – NIRE 54400004288