Corpo de Thiago ainda está no IMLO de Campo Grande

O corpo do jovem Thiago Renato Fath Penharbel ainda está no IMLO, Instituto Médico Legal Odontológico de Campo Grande. Ele faleceu em um trágico acidente de trânsito na BR 163, próximo de Bandeirantes (MS), quando retornava da capital com o amigo Lucas Panazzolo.

Segundo a família de Thiago, o corpo deverá ser liberado para o translado a Chapadão do Sul às 08 horas desta quarta-feira (21).

Após o acidente, Lucas foi levado para um hospital de Bandeirantes, onde passou por exames e na manhã de hoje (21) já obteve alta.

Ainda não se tem horário marcado para início do velório do corpo de Thiago, cuja morte sensibilizou a sociedade sul-chapadense, pela perda de um jovem de forma brutal e por tratar-se de família tradicional, muito conhecida na cidade.

Fonte: Jovemsulnews