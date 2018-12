Cruz Vermelha- MS -Chapadão realizou curso na COOPER

A Cruz Vermelha Brasileira MS – Núcleo de Chapadão do Sul realizou, na ultima semana no município de Paraiso das Aguas, Curso de Primeiros Socorros, aos funcionários da COOPER. Foram capacitados através de aulas teóricas e praticas.

O curso foi ministrado pela enfermeira e voluntaria da CVBMS, Sandra Marizete, instrutores capacitados pela CVB, de acordo com a didática do Centro de Referência Global em Primeiros Socorros do Movimento Internacional da Cruz Vermelha, sediado em Paris, que instruiu os 14 funcionários da cooperativa, como se portar em caso de emergência. O curso de Primeiros Socorros mostrou os procedimentos que são adotados em casos de Acidente de trabalho, intoxicação, engasgos, queimaduras Queimadura Primeiro grau, Queimadura Segundo grau e Queimadura Terceiro grau, Imobilização, Quedas, entre outras técnicas.

O objetivo do curso foi:

Adquirir conhecimentos de técnicas iniciais em primeiros socorros.

Adquirir conhecimento para agir com a devida precisão, rapidez, eficiência e segurança, para trabalhar de acordo com as necessidades de cada caso.

Aquisição de atitudes que ajudam a agir em situações de emergência.

É a ajuda imediata prestada a uma pessoa doente ou ferida até a chegada de assistencia profissional.

O que são os primeiros socorros?

Não se refere únicamente as lesões ou doenças físicas, mas também a outros cuidados iniciais como o apoio psicossocial ás pessoas que sofrem danos emocionais causados por terem sido vítimas ou testemunhas de um evento traumático

Os Primeiros Socorros estão na essência da instituição e também aparecem como questão-chave entre os cursos de capacitação. O objetivo é informar, instruir o maior número de pessoas, já que o conhecimento de como agir diante de uma situação de emergência pode fazer a diferença.

Além da credibilidade da CVB, os alunos que participam dos cursos de 08 horas recebe o Certificado de Conclusão, que é reconhecido Mundialmente em 190 Países.

Sobre a Cruz Vermelha Brasileira

A Cruz Vermelha Brasileira é uma das 190 Sociedades Nacionais que compõem o Movimento Internacional de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Fundada em 5 de dezembro de 1908, é constituída com bases nas Convenções de Genebra, das quais o Brasil é signatário. É uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, independente, declarada pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde. Têm como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e opinião política.