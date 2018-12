Cruz VermelhaMS formou 79 brigadista em Chapadão do Sul

A Cruz Vermelha MS – Núcleo Chapadão do Sul, realizou neste segundo semestre capacitação de 79 brigadista, através de cursos de aulas teóricas e praticas.

O Curso de Brigadista é ministrado por um voluntário credenciado, junto aos órgãos governamentais, como na defesa civil e bombeiros.

Os cursos seguem as diretrizes do Centro de Referência Global de Primeiros Socorros da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, referência mundial no segmento, com sede em Paris. A cada ano, cerca de 14 milhões de pessoas são treinadas pelo conjunto das Sociedades Nacionais que compõem a Federação Internacional.

O Núcleo da Cruz Vermelha de Chapadão do Sul, tem prestado um ótimo serviço junto à comunidade regional, com a realização de vários cursos e palestras.

A CVB é a maior entidade do mundo em ajuda humanitária, com foco em proteger e salvar em mais de 190 Países.

Com esses princípios é que os voluntários de Chapadão do Sul, tem trabalhado na capacitação e prevenção, com palestras e curso de: Primeiros Socorros, Urgência e Emergência, formação de Brigadista, palestra a gestantes, APH(Atendimento Pré-hospitalar), campanhas de Aferição de Pressão, voluntários são hoje os responsáveis pelo atendimento emergencial , no principais Eventos da cidade.

Os Primeiros Socorros estão entre os principais serviços prestados pela CVB. São considerados vitais para uma intervenção rápida e eficaz, reduzir lesões, atenuar o sofrimento e aumentar as chances de sobrevivência.

Em Chapadão do Sul,a CVBM- atende no terminal rodoviário, no piso superior e seus telefones são. 67 -9-99402636 – 9-9843.4541.

Veja fotos de algumas das ações dos voluntários da CVMS- Chapadão do Sul

Assessoria