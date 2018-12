CTG Cultivando a Tradição elege nova Patronagem para o ano de 2019

O CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul, realizou nesta sexta-feira (30) a sua Assembleia Geral Ordinária anual.

Após a leitura do Edital, pelo Conselheiro Fiscal Jorge Oldemis Flores de Oliveira, aconteceu a prestação de contas da gestão 2018, que teve a sua frente, como patrões, o casal Sandro e Luciana Bandeira.

Em sua fala, o Patrão Sandro Bandeira relatou as atividades do CTG durante o ano e destacou a união da equipe, que fez com que todos os eventos realizados alcançassem os objetivos almejados.

Dentre os investimentos realizados pela entidade neste ano destacam-se a conclusão do projeto do Corpo de Bombeiros, que abrange uma série de itens de segurança, como portas anti pânico, instalação de hidrantes e dispositivos de combate a incêndio, entre outros; a construção e a instalação de uma nova cozinha, com investimento de cerca de R$ 40 mil, a qual permitirá a implantação do Projeto Raízes do Sul, que abordará o aspecto sociocultural da alimentação típica das regiões sul e centro-oeste, promoverá a integração social da população, além de formar agentes multiplicadores de educação alimentar e nutricional das comidas típicas de cada região.

Com apenas um chapa concorrente, foi eleito, por aclamação, o tradicionalista Gerson Luiz Schwengber, que, com sua equipe conduzirá os rumos do CTG durante o ano de 2019.

Em seu primeiro discurso como Patrão eleito, Chico, como é mais conhecido, agradeceu a todos que se dispuseram a doar o seu tempo para o CTG, ao aceitar fazer parte da nova diretoria e disse ainda da grande responsabilidade que é conduzir uma entidade do porte do Cultivando a Tradição, mas prometeu e pediu o empenho e o apoio de todos para o sucesso de sua administração.

A nova patronagem ficou assim composta:

Patrão: Gerson Luiz Schwengber

Vice: Pedro Roberto da Rosa

Capataz: José Joaquim Lopes Garcia

Agregado das Pilchas: Kelly Vargas (Tesoureiro)

2ºª Agregado das Pilchas: José Teixeira

Sota Capataz: Danilo Pacheco Mello (Secretário)

2º Sota Capataz: Darlani Rauber

Agregado das Falas: Marcos Cezar de Oliveira

Conselho de Vaqueanos

Sandro Bandeira

Douglas da Rosa

Jorge O. F. Oliveira

Suplentes

Adejair Moraes

Nerci Afonso Tonezer

João Valmir Tontini

Os diretores de departamentos serão anunciados pelo novo Patrão, oportunamente. A posse da nova patronagem deve acontecer em janeiro, em data ainda a ser marcada.

diariochapadense