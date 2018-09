Deputada Tereza Cristina reuniu-se com lideranças políticas em Chapadão do Sul

A deputada federal Tereza Cristina, esteve nesta quarta-feira no município de Chapadão do Sul, realizando diversas reuniões política.

Na parte da manhã a deputada, acompanhada do presidente do Sindicato Rural, Lauri Dalbosco e do vereador Mika, esteve no complexo da IACO, onde reuniu-se com a direção e colaboradores. Como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi peça fundamental para tirar o projeto da industrialização do polo, gerando milhares de empregos.

Na parte da tarde, recebida pelo prefeito João Carlos Krug e diversas pessoas do setor do agronegócios e política, teve um longo bate papo, com os presentes, sempre salientando a importância do sistema agropecuário no País e no estado.

Como parlamentar a deputada é campeã de emendas parlamentares para o município, para atender setores de infraestrutura e saúde. É dela emendas estrondosas que está permitindo que o administrador possa realizar, asfalto e aquisição de ônibus para atender pacientes do Hospital do Amor, caminhão e equipamentos para a saúde.

Tereza Cristina conta com o apoio de praticamente quase todos partidos no município. Reconhecimento pelos trabalhos em prol do Chapadão do Sul