Motorista descuida na direção e colidiu em poste no Esplanada

No final da tarde deste sábado, mais um acidente de trânsito foi registrado na cidade, quando motorista de um gol, que se preparava para ir participar de um jogo de futebol, e por seu descuido acabou colidindo em um poste na Avenida Tocantins, no bairro Esplanada I.

O motorista afirmou que ao fazer o retorno procurou por algum objeto no porta-luvas e não percebeu que o veículo foi de encontro ao poste. Com a força da colisão o poste se partiu e foi deslocado de sua base e só não caiu porque ficou sustentado pelos cabos de energia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o isolamento para evitar possíveis acidentes e acionou a Energisa.

O motorista nada sofreu. Apenas danos materiais e terá que arcar com as despesas do poste e do carro que teve sua frente destruída