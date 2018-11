Dois acidentes simultâneos envolvendo duas motos e quatro veículos em Chapadão do Sul

Seis veículos, sendo duas moto Honda Biz se envolveram em dois acidentes praticamente simultâneo em Chapadão do Sul sendo um no centro da cidade e outro no bairro Esplanada III.

Acidente Centro

Quatro veículos uma moto e três carros envolveram se em um acidente na Avenida Onze, com a rua 10, no centro de Chapadão do Sul.

As colisões ocorreram justamente no horário de pico, ou seja, de maior movimento na referida avenida.

Um Corsa azul, entrou na avenida sem obedecer a sinalização e acabou provocando a colisão com uma Fiat Uno, que subi a avenida e, isso ocasionou outras colisões, com um gol que também entrou na avenida e para não colidir no Fiat desviou e acabou abalroando a moto Biz, que subia a avenida onze em direção a praça de eventos.

O motociclista, funcionário da Terra Verde, precisou ser atendido pelos bombeiros e foi levado ao Hospital municipal.

A Polícia militar esteve no local, realizou todos procedimentos e solicitou o comparecimento dos envolvidos no quartel.

Para retirada do Gol, foi necessário um guincho, já que a direção do mesmo foi danificada.

Acidente no Esplanada III

Na esplanada III, nas ruas das Pombas com a rua Perdizes, uma mulher conduzindo uma Honda Biz, também não obedeceu ao sinal de PARE, e entrou na rua das Pombas e foi atingida por um veículo gol, que subia a rua em direção ao Atacadista Mega.

A motociclista teve ferimentos graves, como um corte profundo na cabeça e estava desorientada, no momento em que recebia atendimento dos bombeiros.