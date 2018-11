Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – Sindicato Rural de Chapadão do Sul

Pelo presente edital, nos termos do artigo 15 e 16 do Estatuto Social, convoco os associados do Sindicato Rural de Chapadão do Sul para Assembleia Geral Ordinária que será realizada às 19 horas (MS), no dia 27 de novembro de 2018, na sede do Sindicato Rural (Casa do Produtor), localizado na rua Brasil Leste, número 853, Bairro Flamboyant, Chapadão do Sul.

Partindo da premissa de que a “União Faz a Força” contamos com a presença de todos os nossos associados.

Não se verificando quórum na hora acima assinalada a Assembeia será realizada com qualquer número de associados no mesmo dia e local, às 19hs30 (MS) com a seguinte Ordem do Dia:

a) Previsão Orçamentária do Sindicato Rural para 2019

b) Demais assuntos de Interesse da Classe

c) Aprovação dos Novos Associados

Chapadão do Sul, 7 de novembro de 2018

Lauri Dalbosco – Presidente