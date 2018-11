Empresa sul – chapadense vence licitação para construção do Paço municipal

A empresa, HG Construtora e Comércio Thecon, foi à vencedora do processo licitatório para a construção do paço municipal de Chapadão do Sul.

O processo foi um dos mais concorridos, devido a grandiosidade da obra, com a participação de varias empresas. Mas, ao final a empresa Thecon, da cidade de Chapadão do Sul, venceu o processo da licitação.

O proprietário da empresa, o engenheiro Paulo Hermoso, afirmou que a sua meta é construir a obra em tempo recorde de oito (08) meses.

O prefeito municipal João Carlos Krug, não escondeu o seu contentamento com o resultado do processo. Para ele, foi muito importante que a empresa vencedora fosse da cidade. Krug afirmou, que espera que no final do próximo ano, possa fazer a inauguração do Paço Municipal, que vai trazer uma grande economia para os cofres municipais.

O projeto do Novo Paço prevê uma construção de mais de 4 mil m², em nove módulos de dois pisos, com total acessibilidade. Além disso, o prédio será totalmente sustentável, com aproveitamento de água pluvial, energia solar e aproveitamento da luz natural. O prédio terá um design simples, porém versátil, possibilitando no futuro uma ampliação com custos reduzidos.