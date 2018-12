Encerramento dos Grupos de Gestantes 2018 aconteceu na última quinta-feira, 06

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através das Secretarias de Assistência Social e Saúde, realizou na tarde desta quinta-feira (06) o encerramento do 2º grupo de gestantes do ano de 2018, o qual aconteceu de forma periódica durante os meses de agosto a dezembro, em encontros semanais com profissionais/ técnicos da secretaria de assistência social e saúde.

Durante os encontros foram abordados temas de grande relevância como: O que é pré-natal?; A saúde bucal da gestante e do bebê; Aspectos psicológicos na gravidez; Incentivo ao parto normal (atividades físicas na gestação para incentivar o parto normal); Aleitamento Materno e nutrição pré natal e pós parto; Planejamento familiar, Primeiros socorros (engasgamento, afogamento e queimaduras em bebê e crianças); Testes da Orelhinha, pezinho, olhinho e coraçãozinho; Cuidados com o recém-nascido e vacinas; Visita à maternidade, entre outros.

Também foi realizada uma sessão de fotos com cada gestante e no encerramento do curso foi entregue 1 DVD contendo as fotos e um kit com enxoval para o bebê, confeccionado pelas futuras mamães, com a supervisão e orientações das agentes de saúde.

A coordenadora da atenção básica de saúde, Karla Viviane, e a Enfermeira Bruna, responsável pelo ESF Saúde Lar, juntamente com as equipes dos CRASs e ESFs prestigiaram o evento.

O enceramento foi um momento prazeroso, de lazer e gratidão pelo ótimo trabalho desenvolvido. Houve sorteio de alguns brindes para as gestantes e a Géssica, uma das gestantes cujo bebê nasceu ainda no período do curso, apresentou algumas canções (voz e violão) juntamente com a sua mãe, para todos os presentes.

As equipes das Secretarias envolvidas desejam a todas as gestantes um ótimo parto, felicidades para as famílias e seus bebês e boas festas e um ano novo próspero.

*Assecom PMCS