Entrar em contato com a Ouvidoria Municipal é muito simples: saiba mais

A Ouvidoria Geral de Chapadão do Sul atua no diálogo entre o cidadão e a Administração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados. O Órgão que é de assistência Direta e Imediata ao Prefeito, é responsável por receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões, pedidos de simplificação e de informação referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

Para difundir essa informação, a Ouvidoria realizou uma capanha de distribuição de cartazes e panfletos no órgãos públicos municipais com o objetivo que toda população tenha acesso as informações da Ouvidoria, assim, sempre que precisa, poderá entrar em contato direto para sugestões, elogios, reclamações e demais serviços.

A ouvidoria está funcionando agora na Avenida Onze, nº 1.000, no centro, em prédio anexo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA. O horário de atendimento é das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 h.

O telefone geral da Ouvidoria é 0800 647 0162. Mas, de acordo com a Ouvidora, Lurdenir Gonçalves Pereira, o cidadão tem outras formas de se manifestar e ser ouvido.

Além do telefone, o cidadão pode ir pessoalmente na sede da Ouvidoria, pode acessar o Portal Oficial da Administração Municipal através do endereço eletrônico – www.chapadaodosul.ms.gov.br/ouvidoria no ícone fale com a Ouvidoria, e ainda por e-mail ([email protected] ou [email protected]

Outro papel importante da Ouvidoria é o e-SIC – O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Municipal, registro de manifestações em www.chapadaodosul.ms.gov.br no ícone Lei de Acesso a Informação.

Também está disponível o OuvidorSUS – Ouvidoria destinada aos usuários do SUS, com registro de manifestações em www.chapadaodosul.ms.gov.br/ouvidoria no ícone Ouvidoria do SUS.

A Administração Municipal quer ouvir você! Denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios. Sua opinião é importante. Fale com a Ouvidoria Municipal.

*Assecom PMCS