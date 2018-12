Executivo Municipal participou da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Nesta quinta-feira, 06, encerra a Campanha dos 16 Dias de Ativismo e, culminando com o dia de Apoio dos Homens ao Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas.

Chapadão do Sul conta com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e com um Núcleo Especializado de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica. Trata-se de um grande avanço, fruto do engajamento de vários setores, como Executivo, Legislativo e Judiciário Municipal.

Os Três poderes que, juntos e em conformidade com a realidade de nossa cidade, tem pensado soluções para o dilema da violência doméstica, que nos alcança a todos, seja como vítimas ou como espectadores.

Os números frente ao atendimento às vítimas em Chapadão, após a implantação de uma Equipe Especializada para dar atenção a Vítimas e outra para dar atenção aos agressores, através do Projeto Paralelas (do Ministério Público Estadual) garantiram que se estabelecesse um fluxo direto dos atendimentos a esses casos; garantindo assim, um salto nos atendimentos, que pode ser percebido pelos números abaixo relacionados:

2013 – 14 casos atendidos no ano;

2014 – 14 casos atendidos no ano;

2015 – os casos foram computados junto a todos os demais, não havendo separação do atendimento às Vítimas de Violência Doméstica;

2016 – 17 casos atendidos no ano; Em 2016, após a elaboração de um pacto municipal e da criação de Núcleos de Atenção Especializada, que culminou em 2018, com a criação de Coordenadoria Especial da Mulher em Chapadão do Sul, resultou:

2017 – 103 casos atendidos no ano.

Para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as mulheres esse resultado é sem dúvidas um salto, que fala muito sobre o trabalho e o engajamento de todos e a equipe é muito grata por esse resultado