Tina faleceu por complicações causadas por um câncer que lutava a três anos.

Deixa três filhos e três lindos netos.

Em Chapadão do Sul sempre foi muito atuante na sociedade e no meio político, cidade que ajudou no seu desenvolvimento e cultivou inúmeras amizades, amigos que agora se manifestam em profundo pesar pelo passamento de Tina.

Seu corpo será velado e sepultado em sua terra natal, Alvorada do Sul-PR