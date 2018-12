Formatura da Pré-Escola do Érico Veríssimo teve temática da “Bela e a Fera”

Na última segunda-feira, 03, foi realizado a Formatura da Pré-Escola do Érico Veríssimo, o evento aconteceu no CTG Cultivando a Tradição e contou com a participação 95 formandos.

As famílias das crianças lotaram o local, e puderam prestigiar as falas das autoridades, apresentações artísticas, juramento e a diplomação das crianças. No final, foi servido um grandioso jantar aos presentes, encerrando assim, a grandiosa noite para as crianças e suas famílias.

A temática da formatura foi a Bela e a Fera. A diretora da Escola é Elenir Pereira Matos Haach e a paraninfa escolhida foi 1ª Dama Maria das Dores Zocal Krug.

*Assecom PMCS