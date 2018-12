Formaturas marcaram semana em Chapadão do Sul: Proerd, Patrulha Mirim, Escolas do Campo e Música e Arte

As famílias sul-chapadenses tiveram muito o que comemorar nesta última semana de novembro.

Foram diversas formaturas, entre elas a do PROERD, que contou com a presença de centenas de crianças de todas as escolas de Chapadão do Sul, em um evento bem animado realizado na Escola Municipal Cecília Meireles. Também iniciaram as formaturas na Escolas do Campo: a primeira a ser realizada foi na Pedra Branca na quarta-feira, 28, e posteriormente na Aroeira na quinta-feira, 29, e nesta sexta-feira, 30, acontece a formatura na Ribeirão.

Na quinta-feira, 29, também foi realizada outra importante formatura: a da Patrulha Mirim, que contou com centenas de pessoas na Praça de Eventos, com uma linda formatura que emocionou todos os presentes no local.

A quinta-feira, 29, também ficou marcada pelo recital de encerramento do Projeto Música e Arte deste ano, que contou com 14 apresentações dos alunos que fazem parte do Projeto e lotou o CTG Cultivando a Tradição.

Na próxima semana, mais formaturas estão marcadas para acontecer.

Patrulha Mirim:

Música e Arte:

Escola Pedra Branca:

Proerd:

