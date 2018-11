Futsal de Chapadão do Sul obteve ótimos resultados no 2º FESTNORTE FUTSAL, disputado em Camapuã

Chapadão do Sul participou do 2º FESTNORTE FUTSAL na cidade de Camapuã-MS, neste final de semana, 24 e 25 de novembro.

O evento teve participação de várias cidades como Jaraguari, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Figueirão, Pedro Gomes, Chapadão do Sul, dentre outras. As categorias disputadas foram, no Masculino 2001/02/03, 2004/05 e 2006/07. No Feminino 2001/02/03 e 2004/05.

Nosso município obteve destaques em várias categorias sendo: Terceiro lugar, por melhor campanha, na categoria JEMS futsal masculino (2004/2005), professor Adriano. Vice-Campeão, na categoria futsal masculino 2001/2002/2003, professor Aguiar. E Campeão, na categoria futsal feminino 2001/2002/2003, professor Weyller.

A Prefeitura de Chapadão do Sul por meio da Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza os atletas e toda equipe pelo excelente desempenho e classificação com vitória merecida.