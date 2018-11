Governo aprova estudos sobre privatização da MS-306

Os estudos técnicos para a concessão da MS-306 foram aprovados pelo Governo do Estado, com base em um parecer da Unidade Central de Parceria Público-Privada da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV). Com isto, uma nova licitação deverá ser aberta para conclusão da concessão. A deliberação que trata sobre o assunto foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (26).

Conforme a publicação, o estudo técnico foi realizado por um conglomerado de sete empresas. São elas: a Moysés & Pires Sociedade de Advogados, como representante do grupo, juntamente com Proficenter Negócios em Infraestrutura Ltda, Matricial Engenharia Consultiva EPP, R Charlier Sistemas Gerenciais S/S Ltda, Tess Consult Soluções e Serviços – Eireli – EPP, B Alvim Engenharia S/S Ltda – ME e Utilicon Tecnologia e Serviços Ltda.

Os estudos técnicos realizados pelas empresas foram recebidos em abril deste ano. Ao todo foram 165 dias para o desenvolvimento de estudos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e operacional, sendo realizadas inúmeras reuniões técnicas para alinhamento de premissas e acompanhamento dos trabalhos.

A ideia deste estudo é evitar falhas como da BR-163, onde a queda no número de veículos circulando impactou o cronograma de duplicação da rodovia.

A ganhadora terá que fazer adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação da estrada que interliga Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica.

Cerca de 6 mil veículos trafegam pela MS-306 por dia. A maioria deles 65% são automóveis de passeio e os 34,82% comerciais. O trecho de 200,2 quilômetros de extensão é importante via de escoamento de produção agrícola e comercial com os estados de Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

