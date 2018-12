Handebol de Chapadão do Sul esteve presente na Liga de Integração de Handebol MS/GO

A Escolinha de Handebol de Chapadão do Sul, mantida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Esporte, participou no último final de semana, 01 e 02, da Liga de Integração de Handebol MS/GO, que contou com a participação de seis cidades: Água Clara, Cassilândia, Paranaíba, São Gabriel, Itajá e Chapadão do Sul. A competição foi disputada em Cassilândia.

O município de Chapadão do Sul esteve representado por sete equipes: Mirim sub-12, JEMS sub-14, JOJUMS sub-16, nas categorias masculino e feminino, totalizando a participação de 78 jovens atletas sul-chapadenses. Todos sob o comando do professor Adriano Ferreira.

Em destaque estiveram: categoria feminino sub-12 que foi tri-campeã e o 4º lugar da categoria feminino sub-14.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos os atletas pelo empenho e dedicação, em representar Chapadão do Sul e participar da competição.

