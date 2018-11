Inscrição para processo seletivo da Educação deve ser feita de 17 a 21 de dezembro

Professores que atuam nas áreas de Ciências, História, Geografia, Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e/ou Língua Inglesa, Matemática e ainda na Educação Infantil (Regente) e do 1º ao 5º ano (Regente) e ainda profissionais que desejam trabalhar como Secretária de Escola, Monitor de Educação Infantil, Agente de Merenda, limpeza e Motorista Escolar podem se inscrever no período de 17 a 21 de dezembro em dois Processos Seletivos da Secretaria de Educação de Chapadão do Sul para concorrer a vagas para 2019 através de contrato de prestação de serviços, por tempo determinado.

Todas as regras dos Processos Seletivos foram determinadas através de Editais publicados no Diário Oficial do Município.

De acordo com os editais, o formulário de inscrição e títulos deverão ser entregues na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Paraná, nº 2390, Bairro Sibipiruna no período entre os dias 17 a 21 de dezembro de 2018, no horário das 08 às 11 horas e das 13 às 17 horas, e os candidatos devem ficar atentos para seguir uma série de procedimentos descritos no edital. Não há cobrança de taxa de inscrição. O valor hora aula para professores é de R$ 20,10 e para os demais cargos o salário pode chegar a R$ 1.891,43.

CLIQUE AQUI para ter acesso ao editais completos dos Processos Seletivos

CLIQUE AQUI para imprimir a ficha de inscrição para PROFESSORES e a ficha de títulos e pontuação que deve ser preenchida e apresentada no ato da inscrição para PROFESSORES.

CLIQUE AQUI e baixe a ficha de inscrição para os DEMAIS CARGOS.

CLIQUE AQUI e baixe edital de correção de vagas e vencimentos para OS DEMAIS CARGOS.

Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo de Professores, através dos telefones (67) 3562-1385/3648 ou (67)99967-9758.

*Assecom PMCS