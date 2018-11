Judô de Chapadão do Sul foi destaque em competição Estadual

A Associação Vital Força de Judô de Chapadão do Sul participou neste final de semana, 17 de novembro, da Copa MS Estadual Incentivo de Judô, em Campo Grande.

A equipe de Chapadão do Sul, formada por 9 atletas, foram acompanhadas pelo Sensei Fabrício Cardoso, responsável pelos atletas do nosso município, onde desempenharam ótimas lutas obtendo excelentes resultados.

Esta competição foi de suma importância para nossos atletas que puderam vivenciar um pouco mais do âmbito do Judô, onde o ponto alto, foi a entrega do certificado de Grau para o Sensei Fabrício Cardoso, conquistando o título de “Faixa Preta” 1º grau.

Veja a classificação abaixo:

1. Sensei Fabrício Cardoso – 1º lugar – categoria sênior/veterano

2. Gabriela Siqueira da Silva – 1º lugar – categoria sub15

3. Poliana Severino de Lima – 1º lugar– categoria sub15

4. Samuel da Silva Brito – 1º lugar– categoria sub13

5. Willian Tiago Teixeira de Carvalho Junior – 1º lugar– categoria sub18

6. Rian Pereira Rodrigues de Almeida – 2º lugar– categoria sub11

7. Thais Alves Teixeira – 2 e 3º lugar– categoria Dangai sub18

8. Thiago Afonso Brito Garcia – 3º lugar– categoria Dangai sub13

9. Carlos Augusto Flores Guimarães – 5º lugar– categoria sub13

A Prefeitura de Chapadão do Sul por meio da Secretaria de Cultura e Esporte parabeniza todos os atletas.

Assecom PMCS