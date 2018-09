Leilão de materiais recicláveis gera mais de R$ 73 mil de receita ao município

No final do mês de agosto, dia 28 às 08h, ocorreu o leilão da venda de materiais recicláveis oriundos da coleta seletiva de Chapadão do Sul.

O lote de recicláveis com 150.930kg foi arrematado pela empresa ganhadora no valor R$ 73.100, contendo garrafas PET, Polietileno de Alta Densidade colorido e branco, plástico cristal, colorido e preto, papelão, saco big bag de rafia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Batista, agradeceu o empenho de toda a comunidade sul chapadense, pois a cada dia está crescendo a adesão ao programa da coleta seletiva. Agradece ainda, aos funcionários da Prefeitura que trabalham na coleta, triagem e prensagem dos resíduos, pois sem esta equipe este resultado não seria possível.

A coleta seletiva dos recicláveis ocorre toda quarta-feira, portanto, separe seu lixo seco e coloque na terça à noite para coleta. Dúvidas sobre a coleta do lixo, entre em contato pelo telefone 99982.3549 ou 3562.1821

Saiba Mais: Toda quarta-feira tem Coleta dos resíduos recicláveis em Chapadão do Sul