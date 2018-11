Criança de 3 anos foi encontrada caminhando sozinho no centro da cidade

A chegada de uma criança de apenas três no quartel da 4ª Cia de Policiamento de Chapadão do Sul desencadeou uma ocorrência pelos crimes de “Abandono de Incapaz” e “Maus Tratos”. Ela caminhava sozinha pela rua Doze e foi trazida por um vizinho preocupado com a segurança da criança que há três dias sai para a via pública sem o acompanhamento do responsável. Segundo o Boletim de Ocorrência eram 6 horas da manha de hoje quando o pequeno estava com as vestes sujas, cheirando à urina e com os pés descalços. Enquanto os PMs se deslocavam o menor ficou no quartel sendo alimentado porque estava com fome.

O caso já está nas mãos do delegado Felipe Potter que deverá encaminhar ao Ministério Público e demais órgãos competentes. Segundo o Boletim de Ocorrências a mãe desta criança tem mais filhos menores que também não estariam recebendo a devida atenção. A guarnição da PM localizou a mulher e informou que a criança de três anos tinha sido levada ao quartel e tomava café com pão porque estava com muita fome.

Também está consignado que a genitora admitiu ter ingerido bebida alcoólica pela manhã e possui antecedentes de maus tratos. Ela recebeu voz de prisão e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul para as providências judiciárias. Por envolver criança (menor) o Conselho Tutelar também foi acionado.

Chapadense News – César Rodrigues(Foto / Ilustração)