Major Katiane assumiu o comando da 4ª Cia em Chapadão do Sul

Em cerimonia realizada nessa manhã no auditório da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, a Major Katiane Almeida de Oliveira Mustafá, assumiu o comando da 4º Cia Independente da Policia Militar do Interior.

Com um currículo de altíssimo nível e com muitas homenagens, e diversos cursos, incluindo de piloto de aeronave de asa aberta e superior, a Major Katiane será a primeira mulher a comandar um Cia da PM no interior do estado.

A cerimonia teve a presença do coronel Joílson, de todos os comandantes dos pelotões subordinados a 4ª Cia, além de convidados da PM e das autoridades civis, como prefeito João Carlos Krug, presidente da Câmara Toninho Assunção, vereadores, representantes do MP, Dr.ª Fernanda Proença de Azambuja e Dr.º Matheus Macedo Cartapatti.

O Tenente Coronel Marcos Nascimento Silva, fez uso da palavra para agradecer todo apoio recebido ao longo destes dois anos, e afirmou que deixa a CIA, com dever cumprido.

O prefeito municipal João Carlos e Presidente da Câmara, Toninho Assunção agradeceram os trabalhos do ex-comandante e deu boas vindas a Major Katiane.